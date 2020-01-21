2020-01-21T09:17:47+03:00
Происшествия

Сургутянина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков

У него изъяли крупную партию гашиша
Руслан Савинов
Поделиться:
Сургутянина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиковСургутянина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиковФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сургутский городской суд вынес обвинение местному жителю по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Об этом стало известно от пресс-службы прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Судом установлено, что в марте 2019 года осужденный пытался незаконно сбыть наркотик растительного происхождения - гашиш. Для этого он разместил часть запрещенных веществ в тайники-закладки. Оставшиеся наркотики преступник хранил у себя дома в расфасованном виде.

Довести начатое до конца злоумышленник не смог: его задержали сотрудники полиции. Стражи порядка изъяли из незаконного оборота более 226 грамм запрещенных веществ.

Суд, с учетом позиции гособвинителя, назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать срок сургутянин будет в исправительной колонии строгого режима.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Нефтеюганска перевела экстрасенсам полтора миллиона рублей
«Тойота» и «ВАЗ» не поделили улицу Набережную в Нефтеюганске
Сургутянка испортила краской дорогую куртку в снежном городке
Сургутянина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков
Передвижная поликлиника начала работу в Югре
Югорская система подготовки спортсменов изменится в ближайшее время
Современные мусоровозы появились в ХМАО
В Югре расширили возможности участия НКО в реализации нацпроектов
Югорские культурные проекты получили высшие баллы на всероссийском конкурсе
Первый теннисный турнир 2020 года открыли в столице ХМАО
Конкурс «Звезды киноэкрана» вскоре вновь состоится в Урае
Погода в Югре 21 января: незначительное похолодание и без осадков
Сотрудник нефтеюганской организации обманул работодателя при оплате авиаперелета
Губернатор Югры поручила ускорить расселение и снос балочных строений
Вместо покупки житель Лангепаса получил по почте кусок мыла
Жители Нижневартовска увидят концерт «Рождественский джаз»
Работница урайского банка стала жертвой мошенников
Госавтоинспекторы Югры за минувшую неделю раскрыли угон автомобиля
Нижневартовские врачи научились лечить психические расстройства с помощью кино
Правоохранители Кондинского района отстояли жилищные права ребенка с тяжелым заболеванием
Спортсмены столицы ХМАО победили в первенстве региона по биатлону
Нижневартовские полицейские изъяли крупную партию наркотиков
В Нижневартовске в 2020 году отремонтируют 15 участков дорог
Вартовчанам стоит подготовиться к потеплению в конце недели
Прием заявок на конкурсы в рамках «Духа огня» продлили до 14 февраля
Нижневартовцы стали чаще пользоваться инициативным бюджетированием
После пожара в Сургутском районе возбудили уголовное дело