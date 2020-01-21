Сургутянина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков
Сургутский городской суд вынес обвинение местному жителю по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Об этом стало известно от пресс-службы прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.
Судом установлено, что в марте 2019 года осужденный пытался незаконно сбыть наркотик растительного происхождения - гашиш. Для этого он разместил часть запрещенных веществ в тайники-закладки. Оставшиеся наркотики преступник хранил у себя дома в расфасованном виде.
Довести начатое до конца злоумышленник не смог: его задержали сотрудники полиции. Стражи порядка изъяли из незаконного оборота более 226 грамм запрещенных веществ.
Суд, с учетом позиции гособвинителя, назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать срок сургутянин будет в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU