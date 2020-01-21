2020-01-21T09:07:12+03:00
Здоровье

Передвижная поликлиника начала работу в Югре

За зиму врачи осмотрят тысячи югорчан из отдаленных поселений
Руслан Савинов
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Передвижная поликлиника начала работу в Югре. Фото центра профессиональной патологии.Передвижная поликлиника начала работу в Югре. Фото центра профессиональной патологии.
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Мобильные медицинские комплексы передвижной поликлиники центра профпатологии начали прием жителей поселка Сосьва Березовского района. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

- Согласно утверждённому графику поликлиника отработает в 14 населенных пунктах Березовского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского и Сургутского районов. В состав врачебной бригады вошли 17 специалистов – невролог, акушер-гинеколог, стоматолог, хирург, рентгенолог, врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики, врачи общей практики. В передвижных комплексах можно сделать УЗИ, кардиограмму, рентген, сдать анализы в лабораториях, пройти узких специалистов, - сообщил депутат думы ХМАО Николай Ташланов.

Передвижные медкомплексы позволят отслеживать здоровье сельских жителей зимой в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах региона. За зиму планируется осмотреть свыше 3,5 тысяч югорчан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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