2020-01-21T08:47:23+03:00
Спорт

Югорская система подготовки спортсменов изменится в ближайшее время

У властей большие надежды на проект «Спорт – норма жизни»
Руслан Савинов
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Югорская система подготовки спортсменов изменится в ближайшее времяЮгорская система подготовки спортсменов изменится в ближайшее времяФото: pixabay.com
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Общественный совета развития Югры до 2030 года под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой подготовил изменения в систему подготовки спортсменов. Подробности мероприятия сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Ключевое значение для проведения модернизации спортивных организаций приобретают меры государственной поддержки, важен их комплексный характер, - подчеркнула Наталья Комарова.

По словам главы региона, это живая работа, требующая личного участия большого числа специалистов. Также нужно задействовать югорчан, заинтересованных в развитии спорта.

- В Югре разработан проект концепции подготовки спортивного резерва до 2025 года. Документ поддержан главами муниципалитетов, общественными советами, олимпийским и тренерскими советами, – сообщил председатель общественного совета при департаменте спорта ХМАО Сергей Крянин.

Директор департамента спорта ХМАО Сергей Артамонов подчеркнул, что в рамках реализации югорского проекта «Спорт – норма жизни» все спортшколы по подготовке резерва получили ежегодную поддержку на сумму более 30 миллионов рублей. Эти деньги направили на обновление оборудования и инвентаря.

Отмечается, что всего на реализацию проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году было направлено более 160 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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