Современные мусоровозы появились в ХМАО

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:56:06+03:00

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В Югру доставили 34 новых современных мусоровоза. Как сообщила пресс-служба регионального оператора «Югра-Экология», сперва машины доставили в Сургут.

- Новенькие, блестящие, пахнущие заводской краской машины приехали накануне. Это мусоровозы с боковой и фронтальной, задней, погрузкой, а также автомобиль для транспортировки крупногабаритных контейнеров объемом восемь кубометров, - так представители регоператора описали новые машины.

Известно, что одна машина может вместить до 19 кубических метров отходов. У спецтехники, которая имеет боковую загрузку манипулятор может поднять до 700 килограмм.

Современная спецтехника будет также отправлена в Когалым, Нижневартовск, Сургутский и Березовский районы. Уже весной 2020 года они начнут работать на маршрутах. На данный момент транспорт проходит техосмотры и получает необходимые документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU