2020-01-21T07:46:57+03:00
Общество

В Югре расширили возможности участия НКО в реализации нацпроектов

Многие подобные организации не знают о своих возможностях
Руслан Савинов
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В Югре расширили возможности участия НКО в реализации нацпроектов. Фото правительства ХМАО.В Югре расширили возможности участия НКО в реализации нацпроектов. Фото правительства ХМАО.
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Члены заседания совета по реализации стратегии развития Югры до 2030 года обсудили участие в этой работе некоммерческих организаций региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

- Благодаря комплексным мерам господдержки, развивается конкуренция на рынке услуг социальной сферы, растет количество негосударственных поставщиков. В то же время, по оценкам экспертов, необходимо усовершенствовать расчеты показателей национальных проектов с участием НКО, - отметила губернатор региона Наталья Комарова.

Глава региона поручила трем департаментам ХМАО, внешних связей, экономического развития, проектного управления, внести предложения для рассмотрения на федеральном уровне. По общему мнению участников мероприятия, основным препятствием для более широкого участия некоммерческих организаций в реализации нацпроектов является их низкий уровень информированности о таких возможностях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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