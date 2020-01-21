Югорские культурные проекты получили высшие баллы на всероссийском конкурсе

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:07:06+03:00

Одним из самых интересных победителей стал казачий досуговый центр

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В Москве подвели итоги всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт». По данным департамента культуры Югры, конкурс посвящен международному году языков коренных народов.

Для участия принимали проекты, направленные на формирование культуры межнационального общения. В состав жюри второго этапа вошли видные деятели культуры, представители органов госвласти.

Жюри было просмотрено более двухсот проектов из 63 регионов страны. В результате голосования, 15 проектов из Югры были отмечены специальными дипломами и три проекта получили звание лауреатов.

Так, например, проект Игримского казачьего общества - «Казачий досуговый центр» признан лауреатом третьей степени в номинации «Просветительские и образовательные молодежные этно-проекты». Проект задуман как место для организации занятости юного поколения югорчан, где каждый сможет познакомиться с самобытностью казачьего общества.

С полным списком проектов, получивших награды, можно ознакомиться на официальном сайте центра культуры народов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU