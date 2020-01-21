2020-01-21T09:19:39+03:00
Спорт

Первый теннисный турнир 2020 года открыли в столице ХМАО

В соревновании примут участие около сотни спортсменов
Руслан Савинов
Поделиться:
Первый теннисный турнир 2020 года открыли в столице ХМАО. Фото «ЮграМегаСпорт».Первый теннисный турнир 2020 года открыли в столице ХМАО. Фото «ЮграМегаСпорт».
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийске стартовало открытое первенство округа по теннису среди юношей и девушек до 13 и 17 лет. Как отметили в пресс-службе «ЮграМегаСпорт», для югорской столицы это первый турнир в 2020 году.

Для борьбы за главные награды первенства на корт центра развития теннисного спорта выйдут спортсмены из Екатеринбурга, Красногорска, Красноярска, Москвы, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Орска, Омска, Тюмени, Уфы. Югры представят такие города как: Лангепас, Нижневартовск, Нягань, Сургут, Югорск и Ханты-Мансийск.

- Мы рады вас приветствовать на традиционно открывающем год турнире — открытом первенстве округа среди юношей и девушек до 13 и до 17 лет. Хочу пожелать вам хорошей игры, новых побед и, конечно, удачи, - обратился к претендентам на золотые медали главный судья соревнований Алексей Саламах.

Добавим, что в состязаниях принимают участие почти сто человек. Соревноваться они будут в смешанном парном и одиночном разрядах.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Нефтеюганска перевела экстрасенсам полтора миллиона рублей
«Тойота» и «ВАЗ» не поделили улицу Набережную в Нефтеюганске
Сургутянка испортила краской дорогую куртку в снежном городке
Сургутянина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков
Передвижная поликлиника начала работу в Югре
Югорская система подготовки спортсменов изменится в ближайшее время
Современные мусоровозы появились в ХМАО
В Югре расширили возможности участия НКО в реализации нацпроектов
Югорские культурные проекты получили высшие баллы на всероссийском конкурсе
Первый теннисный турнир 2020 года открыли в столице ХМАО
Конкурс «Звезды киноэкрана» вскоре вновь состоится в Урае
Погода в Югре 21 января: незначительное похолодание и без осадков
Сотрудник нефтеюганской организации обманул работодателя при оплате авиаперелета
Губернатор Югры поручила ускорить расселение и снос балочных строений
Вместо покупки житель Лангепаса получил по почте кусок мыла
Жители Нижневартовска увидят концерт «Рождественский джаз»
Работница урайского банка стала жертвой мошенников
Госавтоинспекторы Югры за минувшую неделю раскрыли угон автомобиля
Нижневартовские врачи научились лечить психические расстройства с помощью кино
Правоохранители Кондинского района отстояли жилищные права ребенка с тяжелым заболеванием
Спортсмены столицы ХМАО победили в первенстве региона по биатлону
Нижневартовские полицейские изъяли крупную партию наркотиков
В Нижневартовске в 2020 году отремонтируют 15 участков дорог
Вартовчанам стоит подготовиться к потеплению в конце недели
Прием заявок на конкурсы в рамках «Духа огня» продлили до 14 февраля
Нижневартовцы стали чаще пользоваться инициативным бюджетированием
После пожара в Сургутском районе возбудили уголовное дело