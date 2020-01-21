21 Янв. 2020 2020-01-21T09:19:39+03:00

Первый теннисный турнир 2020 года открыли в столице ХМАО. Фото «ЮграМегаСпорт».

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В Ханты-Мансийске стартовало открытое первенство округа по теннису среди юношей и девушек до 13 и 17 лет. Как отметили в пресс-службе «ЮграМегаСпорт», для югорской столицы это первый турнир в 2020 году.

Для борьбы за главные награды первенства на корт центра развития теннисного спорта выйдут спортсмены из Екатеринбурга, Красногорска, Красноярска, Москвы, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Орска, Омска, Тюмени, Уфы. Югры представят такие города как: Лангепас, Нижневартовск, Нягань, Сургут, Югорск и Ханты-Мансийск.

- Мы рады вас приветствовать на традиционно открывающем год турнире — открытом первенстве округа среди юношей и девушек до 13 и до 17 лет. Хочу пожелать вам хорошей игры, новых побед и, конечно, удачи, - обратился к претендентам на золотые медали главный судья соревнований Алексей Саламах.

Добавим, что в состязаниях принимают участие почти сто человек. Соревноваться они будут в смешанном парном и одиночном разрядах.

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ИСТОЧНИК KP.RU