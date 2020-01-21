Конкурс «Звезды киноэкрана» вскоре вновь состоится в Урае

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:04:22+03:00

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В Урае началась подготовка к пятому открытому конкурсу инсценированных песен из кинофильмов «Звезды киноэкрана». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Организаторы приглашают к участию активных, творческих сотрудников от предприятий и студенческую молодежь. Количество участников не ограничено.

Принимаются заявки, в которых представлен музыкальный фильм из российского кинематографа на выбор конкурсантов. Выступление должно представлять собой инсценированную песню, взятую из российского кинофильма. В качестве фонограммы может быть использовано как живое сопровождение на музыкальном инструменте, так и запись. Допускается использование видеоряда. Хронометраж выступления – не более пяти минут.

Конкурсное жюри оценит выступления по таким критериям как умение передать характер и основной смысл песни, цельность номера и его композиционное единство, оформление сцены. Также нужно использовать сценические костюмы и реквизит.

Для предоставления заявок конкурсантам нужно обращаться в КДЦ «Нефтяник».

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ИСТОЧНИК KP.RU