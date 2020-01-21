21 Янв. 2020 2020-01-21T05:29:32+03:00

Погода в Югре 21 января: незначительное похолодание и без осадков Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже -19 градусов

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Во вторник, 21 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -22, -27 градусов, днем -14, -19 градусов.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики не обещают осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -17, -19 градусов.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -20, -21 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется малооблачный день и без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит -19, -20 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU