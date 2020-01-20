2020-01-20T16:00:07+03:00
Происшествия

Сотрудник нефтеюганской организации обманул работодателя при оплате авиаперелета

Он предоставил подложные документы
Руслан Савинов
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Сотрудник нефтеюганской организации обманул работодателя при оплате авиаперелетаСотрудник нефтеюганской организации обманул работодателя при оплате авиаперелетаФото: pixabay.com
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В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило сообщение от руководителя одной из организаций города: авансовый отчет одного из сотрудников фальшивый.

По информации правоохранителей Ханты-Мансийского автономного округа, предоставленный 34-летним сотрудником документ вызвал сомнения. Дальнейшая проверка установила, что предоставленные квитанции по оплате авиаперелета «СургутУфа – Сургут» являются подложными.

Своими действиями злоумышленник причинил организации ущерб в размере более 50 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Максимальной санкцией данной статьи является наказание в виде ареста сроком до четырех месяцев.

Ранее мужчина в поле зрения органов правопорядка не попадал. Злоумышленнику пока что определили обязательство о явке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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