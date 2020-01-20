2020-01-20T15:46:44+03:00
Общество

Губернатор Югры поручила ускорить расселение и снос балочных строений

Все муниципалитеты пообещали вскоре решить эту проблему
Руслан Савинов
Поделиться:
Губернатор Югры поручила ускорить расселение и снос балочных строений. Фото правительства Югры.Губернатор Югры поручила ускорить расселение и снос балочных строений. Фото правительства Югры.
Изменить размер текста:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила проконтролировать своевременное финансирование программы расселения балочных строений и их сноса в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Югры. Губернатор напомнила, что на старте программы по сносу было 9998 таких строений.

- По данным муниципальных образований, число приспособленных для проживания строений на 1 января 2020 года составляет 1487 единиц, - привела данные Наталья Комарова.

Остались не расселенными в Сургуте 14 балков, в Нижневартовске – 6, в Пыть-Яхе – 665, в Нефтеюганске 453, Нягани – 168, в Нефтеюганском районе – 98, в Мегионе – 83.

- Необходимо понять, в чем причина неисполнения и что необходимо еще сделать, чтобы окончательно проститься с этим историческим наследием, - заявила губернатор региона.

В заключение обсуждения Комарова обратилась к главам муниципалитетов с предостережением о недостижении показателя обеспечения граждан жильем.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уровень собираемости взносов на капремонт в ХМАО достиг рекордных показателей
Первый в ХМАО индустриальный парк появится в Сургуте
Полиция Сургутского района задержала подозреваемую, совершившую кражу ради любопытства
В Югре зафиксировали серьезный рост промышленного производства
Жителям деревянных домов Кондинского района напомнили о правилах пожарной безопасности
Югорчане завоевали шесть медалей чемпионата России по плаванию
Нефтедобывающее предприятие в Югре устранило нарушения на опасных объектах
Завершена реконструкция энерготранзита 500 кВ в Тюменской области для развития ж/д магистрали «Тобольск – Сургут – Коротчаево»
«Славянские узоры-2020» увидят в Белоярском районе
Таджикские овощи сомнительного качества сожгли в печи аэропорта Сургута
Нарушителей перехода по железнодорожным путям выявили в Сургуте
«Диво России» нашли в Сургутском районе
Югорские сноубордисты покорили склоны Словении
Прокуратура защитила жилищные права когалымского пенсионера
Губернатор ХМАО оценила новую строящуюся школу в Белоярском районе
Сотрудники ГИБДД Нижневартовского района помогли потерявшей сознание девочке
В 2019 году в Югре ликвидировали около 400 свалок
В Пыть-Яхе осудили местного жителя за мошенничество со автостраховкой
В администрации Нижневартовска произошли кадровые изменения
Процесс льготного получения лекарств упорядочили в Нягани