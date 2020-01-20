Губернатор Югры поручила ускорить расселение и снос балочных строений

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:46:44+03:00

Все муниципалитеты пообещали вскоре решить эту проблему

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила проконтролировать своевременное финансирование программы расселения балочных строений и их сноса в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Югры. Губернатор напомнила, что на старте программы по сносу было 9998 таких строений.

- По данным муниципальных образований, число приспособленных для проживания строений на 1 января 2020 года составляет 1487 единиц, - привела данные Наталья Комарова.

Остались не расселенными в Сургуте 14 балков, в Нижневартовске – 6, в Пыть-Яхе – 665, в Нефтеюганске 453, Нягани – 168, в Нефтеюганском районе – 98, в Мегионе – 83.

- Необходимо понять, в чем причина неисполнения и что необходимо еще сделать, чтобы окончательно проститься с этим историческим наследием, - заявила губернатор региона.

В заключение обсуждения Комарова обратилась к главам муниципалитетов с предостережением о недостижении показателя обеспечения граждан жильем.

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ИСТОЧНИК KP.RU