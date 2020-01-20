2020-01-20T15:38:20+03:00
Происшествия

Вместо покупки житель Лангепаса получил по почте кусок мыла

Мошенники похитили у югорчан более двух миллионов рублей в минувшие выходные
Руслан Савинов
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Вместо покупки житель Лангепаса получил по почте кусок мылаВместо покупки житель Лангепаса получил по почте кусок мылаФото: pixabay.com
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За прошедшие дни в Югре произошло 26 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Пострадавшие перевели злоумышленникам более двух миллионов 150 тысяч рублей. Как отметили в пресс-службы УМВД ХМАО, на этот раз среди пострадавших больше мужчин среднего возраста.

Так, в Лангепасе местный житель пытался купить лазерный уровень на сайте «bosh-official.ru», где и лишился более трех тысяч рублей. После получения посылки в отделении «Почты России» он обнаружил в коробке кусок хозяйственного мыла. Мужчина попробовал повторно зайти на сайт, но он уже не работал.

Тем временем житель столицы ХМАО 1973 года рождения желал купить лодочный мотор марки и надувную лодку на сайте «activmotor.ru». Он перевел неизвестным 187 тысяч рублей в качестве предоплаты за товар. Ни товара, ни денег он больше не видел.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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