2020-01-20T15:18:01+03:00
Происшествия

Работница урайского банка стала жертвой мошенников

Все как гласит пословица: скупой платит дважды
Руслан Савинов
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Работница урайского банка стала жертвой мошенниковРаботница урайского банка стала жертвой мошенниковФото: pixabay.com
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В дежурную часть полиции Урая обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. Как отметили в УМВД ХМАО, по словам потерпевшей, ее обманули в интернет-магазине.

Отмечается, что девушка давно мечтала о покупке садовой мебели из ротанга и рассматривала различные вариант покупки. В «Инстаграмме» она подобрала наиболее понравившуюся мебель, кресло-кокон. Пострадавшая получила мгновенный ответ на свое сообщение и полную консультацию по товару,

Потерпевшая оплатила товар на сумму 6500 тысяч рублей. Это вдвое дешевле, чем у добросовестных продавцов. Мошенники заверили, что товар будет отправлен продавцу 11 января 2020 года. После наступления этой даты, аккаунт аферистов пропал из соцсети. Женщина обратилась в полицию.

Необходимо сказать, что потерпевшая является работником банковской сферы. Она знала о различных схемах обмана мошенников.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Принимаются меры к установлению преступника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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