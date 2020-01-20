Госавтоинспекторы Югры за минувшую неделю раскрыли угон автомобиля

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:54:38+03:00

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Сотрудники ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа с 11 по 17 января 2020 года раскрыли 20 преступлений, в числе которых один угон автомобиля. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в дежурную часть полиции Урая обратился 54-летний местный житель. Он заявил, что злоумышленники угнали его автомобиль «Мазда RX-8». Вскоре сотрудники ГИБДД задержали 21-летнего подозреваемого. По словам задержанного, он смог совершить угон благодаря хищению ключей.

Автоинспекторы Югры напомнили о необходимости внимательного и бережного отношения к своему автомобилю: не провоцируйте злоумышленников халатным отношением к сохранности авто. Выработайте привычку контролировать окна, багажник, капот и дверцы машины.

Это лишь некоторые простые правила, которые помогут сохранить в целостности транспортное средство.

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ИСТОЧНИК KP.RU