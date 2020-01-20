Нижневартовские врачи научились лечить психические расстройства с помощью кино

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:37:50+03:00

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Для реабилитации пациентов нижневартовской психоневрологической больницы разработали новый метод. Как сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Югры, в медучреждении теперь применяют кинотерапию.

Помимо уже практикуемых занятий по рисованию, лепке и театральному мастерству кино-занятия быстро полюбились пациентам. Также одним из основных направлений деятельности в психореабилитации пациентов стала арт-терапия.

- С одной стороны данный метод является очень мощным, а с другой – очень деликатным и тактичным инструментом в руках специалиста. Кинотерапию используют как в диагностике состояния пациента, так и для коррекции психологического состояния. Занятия мы проводим в уютном кинозале, в котором продумано все до мелочей, начиная от цветовой гаммы и до высококлассного, современного оборудования, что позволяет нашим пациентам чувствовать себя комфортно, – отметила заведующая психиатрическим отделением врач-психиатр Екатерина Колодченко.

В психиатрическом отделении с начала 2019 года в полной мере функционирует современный кинозал. Киносеансы могут быть как групповые, так и индивидуальные. Репертуар подбирается врачом в зависимости от того, какой эффект необходимо достичь в лечении пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU