2020-01-20T14:23:57+03:00
Общество

Правоохранители Кондинского района отстояли жилищные права ребенка с тяжелым заболеванием

Ему и его семье полагалось вне очереди получение жилья
Руслан Савинов
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Ему и его семье полагалось вне очереди получение жилого помещенияЕму и его семье полагалось вне очереди получение жилого помещенияФото: pixabay.com
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Прокурор Кондинского района защитил жилищные права несовершеннолетнего, страдающего тяжелым хроническим заболеванием. Подробности случая сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Состоялась проверка по обращению жительницы поселка Междуреченский о нарушении жилищных прав ее семьи. Жилищный кодекс России предусматривает предоставление вне очереди жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний.

Установлено, что в семье женщины воспитывается ребенок-инвалид с одним из указанных заболеваний. В 2017 году семью включили в список на внеочередное получение жилья.

Однако в течение более года администрация Кондинского района не выполнила обязательства. Кроме того, в нарушение требований жилищного законодательства было принято решение об исключении семьи заявительницы из списка на получение.

Прокурор направил в суд иск обязать администрацию Кондинского района предоставить жилье. Суд полностью удовлетворил требования: семье предоставили обещанное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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