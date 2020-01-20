2020-01-20T14:16:45+03:00
Спорт

Спортсмены столицы ХМАО победили в первенстве региона по биатлону

Соревнования провели на день раньше из-за прогноза о похолодании
Руслан Савинов
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Спортсмены столицы ХМАО победили в первенстве региона по биатлону. Фото «ЮграМегаСпорт».Спортсмены столицы ХМАО победили в первенстве региона по биатлону. Фото «ЮграМегаСпорт».
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Накануне в Центре зимних видов спорта имени Филипенко в Ханты-Мансийске завершилось первенство Югры по биатлону среди юношей и девушек 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения. Как сообщил «ЮграМегаСпорт», в соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из восьми муниципалитетов региона.

Вчера выявляли лучших в индивидуальной гонке. Сегодня, 20 января, стреляющие лыжники вышли на старт спринта. Девушки преодолели 4,5 км и 6 км, а юноши 6 км и 7,5 км. Традиционного дня отдыха не состоялось и соревнования перенесли на сегодня, так как завтра ожидается существенное похолодание.

Завершились соревнования церемонией награждения победителей и призеров. В общекомандном зачете первое место завоевали спортсмены из Ханты-Мансийска, второе место - представители Нягани, а третье — Нижневартовск. С итоговыми протоколами соревнований можно ознакомиться по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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