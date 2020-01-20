Нижневартовские полицейские изъяли крупную партию наркотиков

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:47:49+03:00

В общей сложности они нашли более 240 грамм «синтетики»

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Накануне оперативники Нижневартовска задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Подробности поимки сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

Сотрудники полиции в районе ГСК «Авиатор-2» остановили 23-летнего молодого человека, которого подозревали в хранении запрещенных веществ. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли порошкообразное вещество светлого цвета. Позднее лабораторная экспертиза установила, что данное вещество является наркотическим и имеет массу почти 250 грамм.

Мужчина ранее судим не был. Официально он нигде не трудоустроен. По факту хранения и сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. В данный момент задержанного поместили под арест. Молодому человеку за столь крупный размер изъятых наркотиков грозит длительный срок тюремного заключения. Окончательную судьбу юного наркоторговца определит суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU