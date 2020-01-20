2020-01-20T13:47:49+03:00
Происшествия

Нижневартовские полицейские изъяли крупную партию наркотиков

В общей сложности они нашли более 240 грамм «синтетики»
Руслан Савинов
Поделиться:
Нижневартовские полицейские изъяли крупную партию наркотиковНижневартовские полицейские изъяли крупную партию наркотиков
Изменить размер текста:

Накануне оперативники Нижневартовска задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Подробности поимки сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

Сотрудники полиции в районе ГСК «Авиатор-2» остановили 23-летнего молодого человека, которого подозревали в хранении запрещенных веществ. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли порошкообразное вещество светлого цвета. Позднее лабораторная экспертиза установила, что данное вещество является наркотическим и имеет массу почти 250 грамм.

Мужчина ранее судим не был. Официально он нигде не трудоустроен. По факту хранения и сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. В данный момент задержанного поместили под арест. Молодому человеку за столь крупный размер изъятых наркотиков грозит длительный срок тюремного заключения. Окончательную судьбу юного наркоторговца определит суд.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уровень собираемости взносов на капремонт в ХМАО достиг рекордных показателей
Первый в ХМАО индустриальный парк появится в Сургуте
Полиция Сургутского района задержала подозреваемую, совершившую кражу ради любопытства
В Югре зафиксировали серьезный рост промышленного производства
Жителям деревянных домов Кондинского района напомнили о правилах пожарной безопасности
Югорчане завоевали шесть медалей чемпионата России по плаванию
Нефтедобывающее предприятие в Югре устранило нарушения на опасных объектах
Завершена реконструкция энерготранзита 500 кВ в Тюменской области для развития ж/д магистрали «Тобольск – Сургут – Коротчаево»
«Славянские узоры-2020» увидят в Белоярском районе
Таджикские овощи сомнительного качества сожгли в печи аэропорта Сургута
Нарушителей перехода по железнодорожным путям выявили в Сургуте
«Диво России» нашли в Сургутском районе
Югорские сноубордисты покорили склоны Словении
Прокуратура защитила жилищные права когалымского пенсионера
Губернатор ХМАО оценила новую строящуюся школу в Белоярском районе
Сотрудники ГИБДД Нижневартовского района помогли потерявшей сознание девочке
В 2019 году в Югре ликвидировали около 400 свалок
В Пыть-Яхе осудили местного жителя за мошенничество со автостраховкой
В администрации Нижневартовска произошли кадровые изменения
Процесс льготного получения лекарств упорядочили в Нягани