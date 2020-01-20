20 Янв. 2020 2020-01-20T13:35:50+03:00

В Нижневартовске в 2020 году отремонтируют 15 участков дорог Фото: pixabay.com

На это израсходуют более полумиллиарда рублей

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Власти Нижневартовска заключили с подрядчиками контракты на ремонт 15 участков дорог в 2020 году. Подробности сообщил портал главы города «Наш Нижневартовск».

Первоначально власти города планировали отремонтировать 11 участков. Но после торгов удалось сэкономить деньги. Это позволило увеличить объемы ремонта. Финансы также направят на строительство барьерного ограждения.

Стоимость всей ремонтной компании составила более полумиллиарда рублей. Эти средства включают в себя федеральный, окружной и местный уровни.

Будут отремонтированы участки дорог на улицах Чапаева - от улицы Мира до улицы Спортивной, Рабочей - от улицы Лопарева до улицы Заводской, автодороге к поселку Магистраль и ряда других.

Полный список магистралей можно увидеть на информационном портале «Наш Нижневартовск» в рубрике «Ремонт дорог».

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ИСТОЧНИК KP.RU