20 Янв. 2020 2020-01-20T13:25:35+03:00

Вартовчанам стоит подготовиться к потеплению в конце недели Фото: pixabay.com

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На этой неделе вартовчан ждет потепление с -20 до -2 градусов. Такие данные сообщает сервис погоды «Gismeteo».

Согласно прогнозу, сегодня днем будет -19, -14 градусов. Пройдет снег, прогнозируется ветер до семи метров в секунду. Вечером температура составит -14, -12 градусов.

Ощутимо теплеть начнет с четверга, 23 января 2019 года. Синоптики обещают небольшой снег, пасмурный и хмурый день, а к вечеру столбики термометров покажут отметку -3 градуса. Еще теплее погода ожидается в пятницу.

Необходимо отметить, что несмотря на потепление, всю неделю будет довольно ветрено. Жителям Нижневартовска придется тщательно выбирать одежду по погоде.

Кроме того, госавтоинспекция Югры напоминает, что зимой водители сталкиваются с необычными дорожными условиями, которые стремительно меняются за короткие промежутки времени. Резкие перепады температуры, снег и сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемости. Манера вождения должна соответствовать погоде.

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ИСТОЧНИК KP.RU