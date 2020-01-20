2020-01-20T12:28:09+03:00
Общество

Нижневартовцы стали чаще пользоваться инициативным бюджетированием

Его используют для социальных проектов
Руслан Савинов
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Нижневартовцы стали чаще пользоваться инициативным бюджетированием. Фото администрации города.Нижневартовцы стали чаще пользоваться инициативным бюджетированием. Фото администрации города.
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Все больше нижневартовцев выбирают инициативное бюджетирование для воплощения социальных проектов. По данным администрации города, одним из успешных примеров взаимодействия населения и властей стал проект модернизации зала международных встреч.

Там заменили освещение. Теперь оно полностью соответствует требованиям волейбола: спортсменам часто необходимо поднимать голову, следя за мячом. Новое освещение исключает дополнительную нагрузку на глаза. Следующий этап – обновление звукового оборудования в зале.

- С 9 января по 5 февраля осуществляется прием заявок на конкурсный отбор для реализации проектов в 2020 году. Вся информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города в разделе «Мой вклад в бюджет», - добавила начальник управления инвестиций департамента строительства Наталья Попович.

Как отметил руководитель муниципалитета Василий Тихонов, инициативное бюджетирование позволяет выделять средства из бюджета города на проекты, которые жители считают наиболее значимыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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