После пожара в Сургутском районе возбудили уголовное дело

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:07:26+03:00

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Сургутский межрайонный следственный отдел следственного комитета Югры возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Как сообщили в СУ СК Ханты-Мансийского автономного округа, возбуждение дела произошло по факту обнаружения трех обгоревших тел при пожаре в Сургутском районе.

Следствием установлено, что ранним утром 18 января 2020 года в дачном жилом доме в 20 километрах от поселка Солнечный произошел пожар. В ходе тушения в одной из комнат дома были обнаружены обгоревшие тела 46-летнего мужчины и 45-летней женщины, а также их шестилетнего внука.

В данный момент по уголовному делу проводятся следственные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Напомним, «Комсомольская правда» уже сообщала оперативные данные о пожаре, произошедшем накануне.

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ИСТОЧНИК KP.RU