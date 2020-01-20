2020-01-20T11:36:24+03:00
Общество

Ушла из жизни профессор Сургутского госуниверситета Виктория Микшина

Прощание состоится 21 января
Руслан Савинов
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Ушла из жизни профессор Сургутского госуниверситета Виктория МикшинаУшла из жизни профессор Сургутского госуниверситета Виктория МикшинаФото: pixabay.com
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Накануне, 19 января 2020 года, скончалась Виктория Микшина, кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой информатики и вычислительной техники Политехнического института, профессор. Об этом сообщила пресс-служба Сургутского госуниверситета.

- Весь жизненный путь Виктории Степановны – самоотверженное служение российской науке и образованию, - отметили в вузе.

Профессор работала в Сургутском госуниверситете со дня его основания. Она внесла огромный вклад в развитие научных направлений, проявила себя как талантливый наставник, преподаватель и ученый.

- Виктория Степановна прожила яркую жизнь, всегда имела активную позицию, самостоятельное мнение, обладала интегральным мышлением, ее отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, оптимизм и огромное жизнелюбие, - поделились представители СурГУ.

Церемония прощания с профессором состоится 21 января с 9:30 до 11:20 в зале прощания по адресу Энергетиков 14, корпус 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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