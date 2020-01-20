Проверяющие выявили грубые нарушения в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:17:42+03:00

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По результатам плановой проверки в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска нашли грубые нарушения при осуществлении медицинской деятельности. Как сообщила пресс-служба Росздравнадзора ХМАО, проверка выявила нарушения лицензионных требований, отсутствия у части медработников допуска к деятельности и многое другое.

У некоторых специалистов отсутствовала сдача специального экзамена по специальности, сертификат специалиста. Кроме того, выявлены нарушения федерального закона об «Об обращении лекарственных средств». При проверке также установлены нарушения закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

По результатам проверки в адрес медицинской организации направлено предписание на устранение нарушений. Применяются меры в рамках кодекса об административных правонарушениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU