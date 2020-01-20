Голоса югорчан определят спортсмена года в ХМАО

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:52:21+03:00

Изменить размер текста: A A

У югорских болельщиков и любителей спорта с 28 января есть возможность отдать голос за лучшего, по их мнению, спортсмена года на специальном портале. Об этом сообщил региональный департамент физкультуры и спорта.

Известно, что на выбор будет представлено 11 кандидатур. Среди них: победители ежемесячных интернет-голосований и спортсмены, показавшие в 2019 году высокие результаты на всероссийском и международном уровне.

Голосование продлится три дня и завершится 30 января. На следующий день подведут итоги. Уже с 1 февраля стартуют выборы лучшего спортсмена января 2020 года.

Проголосовать с одного IP-адреса можно только один раз в 24 часа. Также администраторы сайта будут следить за порядком и проверять подозрительные голоса.

Лучший спортсмен года по итогам голосования будет отмечен на ежегодной церемонии поздравления спортсменов, тренеров и специалистов физкультуры и спорта Югры «Спортивная элита» в начале апреля 2020 года.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU