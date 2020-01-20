20 Янв. 2020 2020-01-20T10:21:38+03:00

Задержали двух подозреваемых в нападении на таксиста в Нягани. Фото Росгвардии ХМАО.

Они пошли на преступление из-за магнитолы и трехсот рублей

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Накануне в Нягани наряд группы задержания вневедомственной охраны получил тревожное сообщение о нападении. Подробности случая сообщили в пресс-службе Росгвардии ХМАО.

Сержанты Владимир Иванов и Василий Гусенков на маршруте патрулирования получили сигнал о том, что на водителя такси совершено разбойное нападение. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место преступления.

Благодаря их оперативному реагированию были задержаны два брата 33 и 38 лет. Ранее они были осуждены по статьям «Убийство» и «Кража».

Разбирательство установило, что они отобрали у таксиста 300 рублей и пытались вытащить магнитолу. Все эти действия они совершили, угрожая ножом.

Подозреваемые задержаны и доставлены в дежурную часть полиции Нягани. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Меру наказания им вскоре изберет суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU