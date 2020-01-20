На озере в Сургутском районе спасли четырех рыбаков

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:07:06+03:00

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В минувшую субботу, 18 января, поисковая группа выезжала на озеро Тойклор в районе Янлурского месторождения по сообщению об эвакуации. По данным «Центроспас-Югория», на озере замерзали рыбаки.

Четырем любителям зимнего улова требовалась срочная эвакуация. На месте вызова спасатели связались с потерпевшими и определили их местонахождение. Они обнаружили рыбаков 1982, 1992, 1996, 1976 годов рождения в удовлетворительном состоянии. Затем по одному человеку мужчин эвакуировали с озера к автомобилю на трассе, операции мешали проталины на озере и плохая видимость.

«Центроспас-Югория» также напомнила водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения: не садитесь за руль усталыми, в плохом самочувствии. Следите за техническим состоянием автомобиля, не используйте его при серьезных технических неисправностях. Крайне важно иметь в автомобиле аптечку.

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ИСТОЧНИК KP.RU