2020-01-19T13:02:40+03:00
Общество

Тысячи жителей Сургута окунулись в купелях в день Крещения

До места омовения курсируют автобусы
Алена Кульмухаметова
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Тысячи жителей Сургута окунулись в купелях в день Крещения. Фото Александра МоораТысячи жителей Сургута окунулись в купелях в день Крещения. Фото Александра Моора
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В воскресенье 19 января православные верующие празднуют Крещение Господне. Сургутяне идут в храмы, чтобы окунуться в купель, посмотреть, как окунаются другие, и набрать святую воду.

Напоминаем, что всего в городе Сургуте открыты семь площадок для омовения: Храм святого великомученика Георгия Победоносца; Собор Преображения Господня; Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»; Храм в честь святителя Николая Чудотворца; Храм в честь святителя Луки; Временный храм на территории строящегося Троицкого собора на проспекте Мира, 25; А также водоем между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом.

Добавим, что для удобства верующих от остановки «Преображенский храм» курсируют микроавтобусы.

Маршрут движения: ул. Мелик-Карамова (ост. «Преображенский Храм»), ул. Югорская, Югорский тракт, купели (посадка и высадка), Югорский тракт, ул. Энергетиков, ул. Мелик-Карамова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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