2020-01-17T12:21:48+03:00
Происшествия

На югорских дорогах в 2019 году произошло почти триста ДТП с участием детей

Их родители забыли, что дорога – источник повышенной опасности
Руслан Савинов
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На югорских дорогах в 2019 году произошло почти триста ДТП с участием детейНа югорских дорогах в 2019 году произошло почти триста ДТП с участием детейФото: pixabay.com
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Самой уязвимой и неопытной категорией на дорогах являются дети. Это напомнили в пресс-службе госавтоинспекции ХМАО.

Так, в 2019 году на территории Югры произошло 265 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок погиб, а 286 – получили травмы. С участием юных велосипедистов зарегистрировано почти сорок аварий.

Также остается актуальной проблема травматизма детей-пассажиров. В 2019 году на дорогах ХМАО пострадали 122 юных пассажира, один ребенок погиб. В 18 случаях родители пренебрегли безопасностью детей и перевозили их без удерживающих устройств.

В 118 ДТП дети были пешеходами. В основном, они попадали в аварии во дворе, а также на нерегулируемых пешеходных переходах.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что необходимо снижать скорость, подъезжая к школам и детских садам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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