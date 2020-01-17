2020-01-17T11:52:57+03:00
Общество

Губернатор ХМАО напомнила о том, что доверие влияет на развитие экономики

Обсуждение проходило в рамках Гайдаровского форума
Руслан Савинов
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Губернатор ХМАО напомнила о том, что доверие влияет на развитие экономикиГубернатор ХМАО напомнила о том, что доверие влияет на развитие экономикиФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в Гайдаровском форуме в Москве. Как сообщил департамент общественных связей ХМАО, она стала участником дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития».

- Ключевая тема форума этого года – доверие во всех отношениях и аспектах: власть – бизнес, люди – бизнес – власть и так далее. Эксперты сошлись в том, что доверие – это ключевой фактор, влияющий на все стороны общественной, политической, экономической жизни в любом государстве, - отметила по итогам мероприятия Наталья Комарова.

По ее словам, Россия заинтересована в том, чтобы доверие между людьми, властью и бизнесом имело наибольший уровень. Глава региона подчеркнула, что доверие формировать непросто.

- Нам необходимо культивировать доверие, научиться им распоряжаться с глубочайшим талантом, - резюмировала губернатор Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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