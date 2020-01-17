2020-01-17T11:40:48+03:00
Происшествия

Огнеборцы ликвидировали возгорание в школе Нижневартовска

Молниеносные меры реагирования помогли потушить огонь на малой площади
Руслан Савинов
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Огнеборцы ликвидировали возгорание в школе Нижневартовска. Фото МЧС ХМАО.Огнеборцы ликвидировали возгорание в школе Нижневартовска. Фото МЧС ХМАО.
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В нижневартовский школе сегодня возникло небольшое возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Ханты-Мансийского автономного округа.

Как отмечается, в 09:40 поступило сообщение о возгорании в спортивной школе на улице Индустриальная. Через три минуты к месту ликвидации пожара прибыли семь человек личного состава и две единицы техники.

На момент прибытия было обнаружено короткое замыкание с последующим горением в электрическом щитке. Через две минуты возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около одного квадратного метра. Самостоятельно эвакуировались семь человек персонала и семь детей. Пострадавших нет.

МЧС ХМАО напомнило, что в случае пожара необходимо срочно звонить спасателям по телефону «112». Нельзя входить в те зоны помещения, где большая концентрация дыма и видимость менее десяти метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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