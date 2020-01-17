2020-01-17T11:14:33+03:00
Общество

Началась запись будущих югорских первоклассников в школу через портал госуслуг

Это быстро и очень удобно
Руслан Савинов
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Началась запись будущих югорских первоклассников в школу через портал госуслугНачалась запись будущих югорских первоклассников в школу через портал госуслугФото: pixabay.com
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Для родителей будущих первоклассников наступает один из ответственных моментов – запись в 1 класс. Образовательные организации автономного округа начали прием заявлений для поступления в школу. Об этом напомнил департамент информационных технологий ХМАО.

В данный момент родители маленьких югорчан имеют возможность записать детей через портал госуслуг. Это быстрая и комфортная процедура. Начальный этап кампании по зачислению в первый класс по месту жительства начинается в Югре с 20 января и продлится до 30 июня.

Для получения услуги родителям необходимо сперва зарегистрироваться на портале госуслуг. Пройти регистрацию рекомендуется уже сейчас, так как для активации учетной записи требуется некоторое время.

Родителям указывают на то, что электронная услуга по зачислению в образовательное учреждение будущих первоклассников предоставляется бесплатно и только через официальный портал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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