Началась запись будущих югорских первоклассников в школу через портал госуслуг

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:14:33+03:00

Это быстро и очень удобно

Изменить размер текста: A A

Для родителей будущих первоклассников наступает один из ответственных моментов – запись в 1 класс. Образовательные организации автономного округа начали прием заявлений для поступления в школу. Об этом напомнил департамент информационных технологий ХМАО.

В данный момент родители маленьких югорчан имеют возможность записать детей через портал госуслуг. Это быстрая и комфортная процедура. Начальный этап кампании по зачислению в первый класс по месту жительства начинается в Югре с 20 января и продлится до 30 июня.

Для получения услуги родителям необходимо сперва зарегистрироваться на портале госуслуг. Пройти регистрацию рекомендуется уже сейчас, так как для активации учетной записи требуется некоторое время.

Родителям указывают на то, что электронная услуга по зачислению в образовательное учреждение будущих первоклассников предоставляется бесплатно и только через официальный портал.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU