2020-01-17T11:02:34+03:00
Общество

Учителя года выберут в Когалыме

В борьбу вступили пять педагогов
Руслан Савинов
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Учителя года выберут в КогалымеУчителя года выберут в КогалымеФото: pixabay.com
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Сегодня, 17 января, стартует ежегодный конкурс профессионального мастерства «Учитель года города Когалыма».

Как отметили в городской администрации, конкурс проводится в рамках всероссийского соревнования «Учитель года России». В Когалыме он состоится уже в одиннадцатый раз.

В 2020 году в конкурсе участвуют пять педагогов. За победу поборются: учитель начальных классов первой школы Раушания Кобякова, учитель иностранных языков школы №5 Екатерина Скрынник, учитель черчения седьмой школы Елена Садовая, учитель истории восьмой школы Владимир Кондратьев, учитель обществознания десятой школы Дмитрий Гумеров.

В течение двух недель педагогам предстоит пройти несколько испытаний. Среди них: проведение открытых уроков, классных часов и круглых столов. Сегодня участники будут состязаться в первом конкурсном испытании под названием «Методический потенциал учителя».

Итоги станут известны 4 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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