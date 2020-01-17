Учителя года выберут в Когалыме

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:02:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 17 января, стартует ежегодный конкурс профессионального мастерства «Учитель года города Когалыма».

Как отметили в городской администрации, конкурс проводится в рамках всероссийского соревнования «Учитель года России». В Когалыме он состоится уже в одиннадцатый раз.

В 2020 году в конкурсе участвуют пять педагогов. За победу поборются: учитель начальных классов первой школы Раушания Кобякова, учитель иностранных языков школы №5 Екатерина Скрынник, учитель черчения седьмой школы Елена Садовая, учитель истории восьмой школы Владимир Кондратьев, учитель обществознания десятой школы Дмитрий Гумеров.

В течение двух недель педагогам предстоит пройти несколько испытаний. Среди них: проведение открытых уроков, классных часов и круглых столов. Сегодня участники будут состязаться в первом конкурсном испытании под названием «Методический потенциал учителя».

Итоги станут известны 4 февраля.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU