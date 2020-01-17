2020-01-17T10:44:50+03:00
Происшествия

Полицейские Кондинского района изъяли наркотики растительного происхождения

Подозреваемый нашел в лесу дикие кусты и не удержался от запретного соблазна
Руслан Савинов
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Полицейские Кондинского района изъяли наркотики растительного происхождения. Фото УМВД ХМАО.Полицейские Кондинского района изъяли наркотики растительного происхождения. Фото УМВД ХМАО.
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В ходе проведения оперативных мероприятий в поселке Междуреченский сотрудники полиции установили неработающего 41-летнего местного жителя, которого подозревают в сбыте наркотиков. По данным оперативников УМВД ХМАО, у мужчины изъяли партию запрещенных веществ.

При задержании он попытался избавиться от свертка: выбросил его в сугроб. При проведении досмотра у подозреваемого также изъяли куртку с находящимся в ней рассыпанным веществом.

Согласно заключению экспертов, изъятое из куртки вещество растительного происхождения зеленого цвета было марихуаной. Общая масса каннабиса около 20 граммов.

Как рассказал подозреваемый, несколько кустов дикорастущей конопли он обнаружил летом в лесу. Находчивый мужчина их срезал и хранил для личного потребления.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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