Гонки «ползунков» прошли в Мегионе
В спортивном комплексе «Олимп» города Мегиона прошли соревнования среди малышей «Веселые снежинки». Подробности сообщила пресс-служба города.
В мероприятии приняли участие около тридцати детей разных возрастов. Среди них: мальчики и девочки раздельно 6, 7, 8, 9, 10 и 11 месяцев. Малышам было необходимо преодолеть определенное расстояние на скорость. Родителям разрешалось приманивать спортсменов неординарными способами: телефонами, игрушками, едой.
Всего прошло десять групп забегов. Первые места в них заняли: Санкина Ангелина, Сифуров Владислав, Судовиков Матвей, Гановичев Герман, Кабанов Константин, Школа Мария, Школа Никита, Хайдарова Ева, Талалаев Илья, Закирова Милана.
Мероприятие получило самые хвалебные отзывы в соцсетях. Организацией гонок занимался клуб «Пантеон». Организаторы планируют однажды вновь провести подобное мероприятие.
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ИСТОЧНИК KP.RU