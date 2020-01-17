2020-01-17T10:22:51+03:00
Общество

Гонки «ползунков» прошли в Мегионе

Спортсменов мотивировали к победе нестандартными способами
Руслан Савинов
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Гонки «ползунков» прошли в Мегионе. Фото администрации города.Гонки «ползунков» прошли в Мегионе. Фото администрации города.
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В спортивном комплексе «Олимп» города Мегиона прошли соревнования среди малышей «Веселые снежинки». Подробности сообщила пресс-служба города.

В мероприятии приняли участие около тридцати детей разных возрастов. Среди них: мальчики и девочки раздельно 6, 7, 8, 9, 10 и 11 месяцев. Малышам было необходимо преодолеть определенное расстояние на скорость. Родителям разрешалось приманивать спортсменов неординарными способами: телефонами, игрушками, едой.

Всего прошло десять групп забегов. Первые места в них заняли: Санкина Ангелина, Сифуров Владислав, Судовиков Матвей, Гановичев Герман, Кабанов Константин, Школа Мария, Школа Никита, Хайдарова Ева, Талалаев Илья, Закирова Милана.

Мероприятие получило самые хвалебные отзывы в соцсетях. Организацией гонок занимался клуб «Пантеон». Организаторы планируют однажды вновь провести подобное мероприятие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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