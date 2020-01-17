2020-01-17T10:06:43+03:00
Происшествия

Мошенники освоили способы взлома страниц югорчан в социальных сетях

Просьбы дать в долг нужно тщательно перепроверять
Руслан Савинов
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Мошенники освоили способы взлома страниц югорчан в социальных сетяхМошенники освоили способы взлома страниц югорчан в социальных сетяхФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в ХМАО произошло 11 фактов мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как отметили в пресс-службе УМВД ХМАО, в общей сложности пострадавшие перевели злоумышленникам более полумиллиона рублей. Среди доверчивых больше женщин среднего возраста.

Так, в Белоярском районе злоумышленники взломали аккаунт в социальной сети друга двух местных жителей. Под предлогом займа денег неизвестный похитил у югорчан в общей сложности более 24 тысяч рублей.

Аналогичным способом в Югорске местный житель лишился более десяти тысяч рублей. Мошенники взломали аккаунт в социальной сети его сестры и якобы от ее лица попросили денег взаймы.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела и принимает все возможные меры к задержанию подозреваемых. Полиция Югры призывает быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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