Советская районная больница нашла новые формы профилактики

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:56:47+03:00

В 2019 году «Школа здоровья онлайн» обучила более четырех тысяч пациентов

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Для повышения доступности и качества медицинской профилактики хронических неинфекционных заболеваний на базе центра здоровья советской районной больницы работает «Школа здоровья онлайн». Подробности сообщил департамент здравоохранения ХМАО.

- Для удобства пациентов параллельно с существующими школами здоровья был запущен проект под названием «Школа здоровья онлайн». Посетители сайта находят интересующую их информацию по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, не выходя из дома. Особенностью материалов является их доступность и актуальность, наши пациенты сами формируют список тем лекций и даже участвуют в съемках, — подчеркнул главный врач Владимир Антонов.

В 2019 году обучение в школах прошли 4373 человека. Добавим, что профилактика и раннее выявление заболеваний — одна из основных задач нацпроекта «Здравоохранение». Самые распространенные способы профилактики - диспансеризация населения, углубленные медицинские осмотры, вакцинопрофилактика, проведение дней открытых дверей.

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ИСТОЧНИК KP.RU