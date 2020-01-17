«Мицубиси» и «Хендай» в Мегионе стали участниками серьезного ДТП

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:42:06+03:00

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На 195 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Мегионе 16 января в 15:40 случилось крупное ДТП. Подробности и причины аварии сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

За рулем автомобиля «Мицубиси Лансер» находился 53-летний мужчина. По предварительным данным, выполняя маневр разворот на регулируемом перекрестке он совершил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис».

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водители получили сильные травмы травмы.

Добавим, что за минувшие сутки на территории ХМАО случилось шесть дорожно-транспортных происшествий. В них получили травмы семь человек, в том числе один ребенок. Сотрудники ГИБДД задержали семь водителей за управление авто пьяными, четверых – за отказ от медицинского освидетельствования. За выезд на встречку 18 водителей привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU