2020-01-17T09:11:51+03:00
Здоровье

Врачи ХМАО напомнили северянам о скрытых опасностях употребления снюса

Новомодный табачный продукт вызывает быстрое привыкание
Руслан Савинов
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Врачи ХМАО напомнили северянам о скрытых опасностях употребления снюсаВрачи ХМАО напомнили северянам о скрытых опасностях употребления снюсаФото: pixabay.com
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Югорчанам подробно рассказали о последствиях употребления снюса. Как отметили специалисты центра медицинской профилактики ХМАО, пользователи бездымного табака получают намного больше никотина по сравнению с курильщиками обычных сигарет.

- При употреблении снюса табак остается во рту не менее 30 минут. За это время в организм попадает в разы больше никотина, нежели при выкуривании одной сигареты. К примеру, если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении снюса можно получить до 22 мг никотина, - отметили специалисты профилактики.

Отметим, даже если табак находится в полости рта непродолжительное время, около 5-10 минут, в кровь все равно поступает большое количество никотина. Высокая концентрация этого веществ становится причиной почти молниеносного формирования зависимости.

По словам врачей, отказ от использования снюса - процесс более тяжелый, чем отказ от курения. Зачастую это невозможно сделать без помощи специалистов и курса реабилитации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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