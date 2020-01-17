Врачи ХМАО напомнили северянам о скрытых опасностях употребления снюса

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:11:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Югорчанам подробно рассказали о последствиях употребления снюса. Как отметили специалисты центра медицинской профилактики ХМАО, пользователи бездымного табака получают намного больше никотина по сравнению с курильщиками обычных сигарет.

- При употреблении снюса табак остается во рту не менее 30 минут. За это время в организм попадает в разы больше никотина, нежели при выкуривании одной сигареты. К примеру, если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении снюса можно получить до 22 мг никотина, - отметили специалисты профилактики.

Отметим, даже если табак находится в полости рта непродолжительное время, около 5-10 минут, в кровь все равно поступает большое количество никотина. Высокая концентрация этого веществ становится причиной почти молниеносного формирования зависимости.

По словам врачей, отказ от использования снюса - процесс более тяжелый, чем отказ от курения. Зачастую это невозможно сделать без помощи специалистов и курса реабилитации.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU