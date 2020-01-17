2020-01-17T09:02:32+03:00
Происшествия

У воришек Югры накануне выдался насыщенный день

В регионе произошло десять краж
Руслан Савинов
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У воришек Югры накануне выдался насыщенный деньУ воришек Югры накануне выдался насыщенный деньФото: pixabay.com
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Накануне в Югре случилось 39 преступлений. По информации пресс-службы УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 26: два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, три мошенничества и целых десять краж.

Так, в Сургуте 24-летний подозреваемый из квартиры дома на улице Губкина похитил сотовый телефон и деньги. Имущество принадлежало мужчине 1979 года рождения. Общая сумма ущерба составила почти 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Нижневартовске вечером 44-летний мужчина из подъезда дома на улице 60 лет Октября похитил велосипед. Стоимость имущества – 15 тысяч рублей. Велосипед принадлежал 32-летнему вартовчанину. Стоит отметить, что подозреваемый уже ранее был судим за воровство. Следователи возбудили уголовное дело. Похитителя велосипедов поместили под подписку о невыезде

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ИСТОЧНИК KP.RU

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