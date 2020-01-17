Югорчан приглашают к участию в проекте «Лица победы»

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:01:13+03:00

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Жителей ХМАО приглашают поучаствовать в проекте «Лица Победы», всенародном историческом депозитарии. Как пояснили в пресс-службе правительства Югры, это крупнейший международный цифровой банк фотографий и личных историй миллионов людей, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Он представляет собой уникальный программный комплекс для сбора и обработки информации, которая увековечивает память о внесших личный вклад в победу. Депозитарий работает на базе московского музея победы. На данный момент банк данных содержит уже более 150 миллионов фото и текстов. В музее создана народная экспозиция, в которой участники проекта могут найти портрет своего предка. Это нужно, чтобы показать его потомкам, рассказать историю.

Внести данные о своих родственниках, знакомых или земляках может любой житель ХМАО. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Присоединиться к проекту «Лица Победы» можно и с помощью мобильного приложения,

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ИСТОЧНИК KP.RU