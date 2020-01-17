2020-01-17T08:30:02+03:00
Общество

Пропавшего вартовчанина уже неделю ищут в столице ХМАО

На нем была спецодежда
Руслан Савинов
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Пропавшего вартовчанина уже неделю ищут в столице ХМАО. Фото сообщества «ВКонтакте» «Нижневартовск».Пропавшего вартовчанина уже неделю ищут в столице ХМАО. Фото сообщества «ВКонтакте» «Нижневартовск».
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В Ханты-Мансийске поисковые отряды с 10 января ищут пропавшего мужчину. Описание его внешности приводит сообщество «Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

- Пропал Филонов Александр Викторович, родившийся 25 июня 1990 года. Он вышел 10 января 2019 года из вагончика, расположенного на строительном объекте по улице Анны-Коньковой, 2 города Ханты-Мансийска. До настоящего времени его местонахождение не известно, - говорится в поисковых сводках.

Среди особых примет молодого человека: был одет в спецодежду. Форма была синего цвета со светоотражающими полосками, шапка вязаная черного цвета, сапоги тоже черные. На вид ему 28-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы русые и короткие.

Для тех, кто имеет любые сведения о местонахождении пропавшего мужчины, приводятся контактные данные группы поиска: 89044801589, 89125180467.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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