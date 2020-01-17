2020-01-17T08:00:51+03:00
Общество

В Радужном вручили особые подарки новорожденным

Презенты пригодятся бюджетам молодых семей
Руслан Савинов
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В Радужном вручили особые подарки новорожденным. Фото администрации города.В Радужном вручили особые подарки новорожденным. Фото администрации города.
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Накануне в торжественной обстановке семьям Радужного, у которых в 2020 году пополнение в семье, вручили губернаторские подарки «Расту в Югре». Как отметили в администрации города, церемония состоялась в отделе ЗАГС.

- Ваши дети будут расти и жить в маленьком сибирском городе. Крепка семья – сильна Россия. Именно поэтому в нашей стране приоритетом стала государственная поддержка семей на всех уровнях. И сегодняшнее торжество носит особый характер, – открывала церемонию начальник отдела ЗАГС Радужного Светлана Гайдаревская.

Напомним, по решению главы региона Натальи Комаровой, начиная с 1 января 2020 года, при регистрации рождения ребенка в государственных органах ЗАГС югорским семьям вручается подарок «Расту в Югре». Он представляет собой упакованную пластиковую карту, на счете которой 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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