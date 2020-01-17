2020-01-17T07:59:52+03:00
Общество

Сургутский автопарк пополнили новыми автобусами

Встретить новые автобусы можно на маршрутах № 2, 7 и 10
Руслан Савинов
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Сургутский автопарк пополнили новыми автобусами. Фото администрации города.Сургутский автопарк пополнили новыми автобусами. Фото администрации города.
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Три современных автобуса среднего класса закупили в Сургуте. Как сообщили в администрации города, на данный момент транспорт уже прошел проверку и курсирует по регулируемым маршрутам.

Его главное отличие от предыдущих моделей заключается в более мощном двигателе и дополнительных условиях для пассажиров в салоне. Выполнены новые автобусы в северном исполнении: с двойным стеклопакетом и дополнительным утеплением кузова.

- Встретить новые автобусы можно на маршрутах № 2, 7 и 10. В связи с жалобами пассажиров на высокую температуру в салонах в летний период, новый транспорт оборудован дополнительными форточками для большего притока свежего воздуха, – отметил главный инженер Виктор Демкович.

Добавим, что новые автобусы приобрели в рамках ежегодного пополнения автопарка предприятия за счет собственных средств. Стоимость одного автобуса составила около семи миллионов рублей. В обновлении нуждается еще 30% транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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