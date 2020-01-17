2020-01-17T06:46:45+03:00
Общество

Власти Югры одобрили состояние зимников и ледовых переправ

Аномально теплая погода не помешала планам дорожников
Руслан Савинов
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Власти Югры одобрили состояние зимников и ледовых переправВласти Югры одобрили состояние зимников и ледовых переправФото: pixabay.com
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В зимнем сезоне 2019-2020 годов на территории ХМАО введено в эксплуатацию 56 зимних автомобильных дорог межмуниципального значения. Их общая протяженность 2 352 км, в том числе 59 ледовых переправ протяженностью 22 км.

Как сообщили в правительстве ХМАО, ввод в эксплуатацию зимних автомобильных дорог осуществлялся комиссией, включающей в себя множество инстанций. Несмотря на аномально теплую погоду и выпадение значительного объема осадков, все зимние объекты введены в эксплуатацию в полном объеме в установленный срок – до 25 декабря 2019 года.

- Безусловно, погода вносит свои коррективы и в состояние автозимников, в частности, в связи с нагрузкой, полученной от крупногабаритной техники, - сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта региона.

Добавим, что актуальная информация о состоянии зимников и ледовых переправах ежедневно размещается на официальных сайтах департамента дорожного хозяйства ХМАО разделе «Дорожная деятельность».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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