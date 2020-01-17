В Лангепасе начали исследования воды в купелях

17 Янв. 2020 2020-01-17T06:22:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лангепасе на протоке Каюковскаяи в Покачи на озере Голубое специалисты взяли пробы воды. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, ежегодно ведомство проводит лабораторный контроль состояния воды в водоемах, задействованных в крещенских омовениях.

За пять прошедших лет результаты таких исследований удовлетворяют требованиям гигиенических нормативов. Исследования будут проводиться на микробиологические и санитарно-химические показатели.

Напомним, ежегодно 19 января празднуется один из великих праздников - Крещение. Праздник имеет давнюю историю и устоявшиеся традиции, тщательно соблюдаемые в православном мире.

Также в России на Крещение принято освящать воду. Священной является та вода, которая освящается в церкви. К ней же приравнивается вода в реках и озерах. Традиционно освящают воду в храмах накануне праздника – 18 января, а утром 19 января выходят на реки и озера и освящают купель. После чина освящения вода в источнике получает целебные свойства.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU