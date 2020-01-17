2020-01-17T06:22:39+03:00
Общество

В Лангепасе начали исследования воды в купелях

Пробы прошли нормативы
Руслан Савинов
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В Лангепасе начали исследования воды в купеляхВ Лангепасе начали исследования воды в купеляхФото: pixabay.com
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В Лангепасе на протоке Каюковскаяи в Покачи на озере Голубое специалисты взяли пробы воды. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, ежегодно ведомство проводит лабораторный контроль состояния воды в водоемах, задействованных в крещенских омовениях.

За пять прошедших лет результаты таких исследований удовлетворяют требованиям гигиенических нормативов. Исследования будут проводиться на микробиологические и санитарно-химические показатели.

Напомним, ежегодно 19 января празднуется один из великих праздников - Крещение. Праздник имеет давнюю историю и устоявшиеся традиции, тщательно соблюдаемые в православном мире.

Также в России на Крещение принято освящать воду. Священной является та вода, которая освящается в церкви. К ней же приравнивается вода в реках и озерах. Традиционно освящают воду в храмах накануне праздника – 18 января, а утром 19 января выходят на реки и озера и освящают купель. После чина освящения вода в источнике получает целебные свойства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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