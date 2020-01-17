Погода в Югре 17 января: резкое понижение температуры днем

17 Янв. 2020 2020-01-17T06:08:28+03:00

Температура днем не опустится ниже -23 градусов

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В пятницу, 17 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег, метель. Ветер преимущественно юго-западный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6, -11 градусов, днем -18, -23 градуса.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -18, -20 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5 -13 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и снег. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит -7, -11 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU