Дорожники Сургута: работы по обработке трасс смесью против гололеда ведутся ежедневно

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:41:19+03:00

Но жители города все равно не довольны результатами Фото: pixabay.com

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Вопрос гололеда на сургутских улицах зимой стоит особенно остро. В обращениях на портале «Твой Сургут» многие водители отметили, что машины заносит на поворотах. Также проблемы доставляет колея на некоторых участках магистралей.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства, дороги обрабатываются регулярно. Обработка ведется подрядчиками, с которыми заключен контракт.

- Посыпка противогололедной смесью должна производиться один раз в два-три дня, в зависимости от категории дорог, но так как у нас зима снежная в этом году, подрядные организации производят посыпку практически ежедневно по опасным участкам улично-дорожной сети, — рассказал начальник дорожного управления Сургута Олег Черемисин.

В борьбе с гололедом задействовано более двухсот единиц техники. Транспорт сначала чистит дороги от снега. Далее посыпает их смесью из песка и соли.

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ИСТОЧНИК KP.RU