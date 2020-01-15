Дорожники Сургута: работы по обработке трасс смесью против гололеда ведутся ежедневно
Вопрос гололеда на сургутских улицах зимой стоит особенно остро. В обращениях на портале «Твой Сургут» многие водители отметили, что машины заносит на поворотах. Также проблемы доставляет колея на некоторых участках магистралей.
Как пояснили в департаменте городского хозяйства, дороги обрабатываются регулярно. Обработка ведется подрядчиками, с которыми заключен контракт.
- Посыпка противогололедной смесью должна производиться один раз в два-три дня, в зависимости от категории дорог, но так как у нас зима снежная в этом году, подрядные организации производят посыпку практически ежедневно по опасным участкам улично-дорожной сети, — рассказал начальник дорожного управления Сургута Олег Черемисин.
В борьбе с гололедом задействовано более двухсот единиц техники. Транспорт сначала чистит дороги от снега. Далее посыпает их смесью из песка и соли.
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ИСТОЧНИК KP.RU