2020-01-15T10:41:19+03:00
Общество

Дорожники Сургута: работы по обработке трасс смесью против гололеда ведутся ежедневно

Жители города все равно не довольны результатами
Руслан Савинов
Поделиться:
Но жители города все равно не довольны результатамиНо жители города все равно не довольны результатамиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Вопрос гололеда на сургутских улицах зимой стоит особенно остро. В обращениях на портале «Твой Сургут» многие водители отметили, что машины заносит на поворотах. Также проблемы доставляет колея на некоторых участках магистралей.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства, дороги обрабатываются регулярно. Обработка ведется подрядчиками, с которыми заключен контракт.

- Посыпка противогололедной смесью должна производиться один раз в два-три дня, в зависимости от категории дорог, но так как у нас зима снежная в этом году, подрядные организации производят посыпку практически ежедневно по опасным участкам улично-дорожной сети, — рассказал начальник дорожного управления Сургута Олег Черемисин.

В борьбе с гололедом задействовано более двухсот единиц техники. Транспорт сначала чистит дороги от снега. Далее посыпает их смесью из песка и соли.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спортсмены ХМАО успешно выступили на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука
«КамАЗ» и внедорожник не поделили дорогу в Сургутском районе
Дорожники Сургута: работы по обработке трасс смесью против гололеда ведутся ежедневно
Градоначальник Сургута поностальгировал по старому зданию «Нефтяника»
Лжесотрудники банков вновь обманули доверчивых югорчан
Ханты-Мансийск подготовился к празднику Крещения
Сургутянка расплатилась с таксистом «билетом банка приколов»
Избитого жителя Излучинска спасатели вызволили из запертой квартиры
Почти двести автомобилей угнали в Югре в 2019 году
Электросети Урая обновили автопарк спецтехники
Стартовал региональный этап конкурса «Славим человека труда» в ХМАО
Юные биатлонисты подготовились к стартам в Ханты-Мансийске
В Сургуте проверили работу табло остановок транспорта
Погода в Югре 15 января: жителям следует подготовиться к похолоданию
В больнице города Советский появилось новое оборудование
В Сургуте оборудуют семь площадок для крещенских купаний
Сургут чуть не лишился новогодней елки
Больница Ханты-Мансийска освоила направление медицинского туризма
Предпринимателя из Мегиона заставили погасить долги перед работниками
Вандалы испортили детскую площадку в Нижневартовске