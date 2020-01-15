2020-01-15T09:12:01+03:00
Общество

Избитого жителя Излучинска спасатели вызволили из запертой квартиры

Захлопнутая дверь может стать сложным препятствием
Руслан Савинов
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Избитого жителя Излучинска спасатели вызволяли из запертой квартирыИзбитого жителя Излучинска спасатели вызволяли из запертой квартирыФото: pixabay.com
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Накануне спасательный отряд выезжал на в Излучинск улицу Таежную по тревожному сообщению. Подробности сообщил «Центроспас-Югория».

На месте выяснилось, что нужно открыть дверь в квартиру, где заперт мужчина. На звонки и стук он никак не реагировал. На месте вызова спасатели при помощи специального оборудования вскрыли входную дверь. Внутри находился 32-летний мужчина с признаками побоев.

Бригада скорой помощи срочно оказала пострадавшему первую помощь. Спасатели отметили: перспектива не иметь возможности открыть дверь собственной квартиры может грозить кому угодно.

Также в «Центроспас-Югория» напомнили, что нельзя оставлять малолетних детей без присмотра даже на короткое время. Если в квартире с детьми захлопнулась дверь, и вы не можете попасть внутрь, то срочно звоните спасателям по единому номеру телефона 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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