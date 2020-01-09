Двое вартовчан осуждены за разбой

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:00:34+03:00

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Нижневартовский городской суд признал виновными двух местных жителей по статье «Разбой группой лиц по предварительному сговору». По информации региональной прокуратуры, один из мужчин также осужден по статье «Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья».

Установлено, что злоумышленники в сентябре 2018 года зашли в круглосуточный магазин. Там они напали на охранника, ударив его бутылкой по голове. Затем преступники похитили кассу с деньгами и удерживали на полу продавца магазина. В кассе находилось 50 тысяч рублей.

Отмечается, что один из осужденных годом ранее напал в подъезде жилого дома на незнакомца.Ему он нанес многочисленные удары. При этом ничего, кроме водительского удостоверения, преступник у потерпевшего не похитил.

Суд назначил первому из злоумышленников четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а второму - пять лет в этом же учреждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU