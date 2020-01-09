Двое вартовчан осуждены за разбой
Нижневартовский городской суд признал виновными двух местных жителей по статье «Разбой группой лиц по предварительному сговору». По информации региональной прокуратуры, один из мужчин также осужден по статье «Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья».
Установлено, что злоумышленники в сентябре 2018 года зашли в круглосуточный магазин. Там они напали на охранника, ударив его бутылкой по голове. Затем преступники похитили кассу с деньгами и удерживали на полу продавца магазина. В кассе находилось 50 тысяч рублей.
Отмечается, что один из осужденных годом ранее напал в подъезде жилого дома на незнакомца.Ему он нанес многочисленные удары. При этом ничего, кроме водительского удостоверения, преступник у потерпевшего не похитил.
Суд назначил первому из злоумышленников четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а второму - пять лет в этом же учреждении.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU